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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Ливингстон
Мазервелл - Ливингстон: обзор матча 26 декабря 2021
Мазервелл
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Ливингстон
13'
К. ван Веен
69'
К. ван Веен
87'
Б. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Ливингстон
87'
ГОЛ! 2:1!
Б. Андерсон
Пас отдал
Д. Пенрис
85'
Желтая карточка
Ш. Келли
Замена
L. David Grimshaw
️️️️
К. Шилдс
84'
Замена
Ю. Ояла
️️️️
S. Solholm Johansen
79'
74'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
С. Омеонга
71'
Замена
H. Panayiotou
️️️️
А. Форрест
ГОЛ! 2:0!
К. ван Веен
Пас отдал
К. Шилдс
69'
60'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
C. Sibbald
47'
Желтая карточка
Д. Лонгридж
42'
Желтая карточка
C. Sibbald
ГОЛ! 1:0!
К. ван Веен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
10
Craig Sibbald
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
6
Marvin Bartley
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
3-5
31
Келли
15
22
2
О'Доннелл
16
Госс
29
Шилдс
99
ван Веен
11
Вулери
4
Доннелли
3-2-5
10
67
Обилейе
16
Келли
22
Шайнни
8
Холт
14
Форрест
1
Стриек
3
Лонгридж
5
Фицуотер
29
Пенрис
15
40
Ояла
40
Ояла
15
29
Шилдс
4
4
29
Шилдс
40
Омеонга
4
МакМиллан
4
МакМиллан
40
Омеонга
14
Форрест
15
15
14
Форрест
10
19
Андерсон
19
Андерсон
10
Остались в запасе
Мазервелл
Ливингстон
14
Robbie Crawford
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
6
Marvin Bartley
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
14
Robbie Crawford
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Остались в запасе
6
Marvin Bartley
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Мазервелл - Ливингстон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
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