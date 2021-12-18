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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Джонстон
Мазервелл - Сент-Джонстон: обзор матча 18 декабря 2021
Мазервелл
18.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
55'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Сент-Джонстон
Замена
Д. Робертс
️️️️
К. Вулери
88'
Замена
J. Carroll
️️️️
Т. Уотт
82'
Желтая карточка
Ш. Госс
75'
Замена
К. Шилдс
️️️️
К. ван Веен
75'
67'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
L. Craig
57'
Замена
J. Butterfield
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
К. ван Веен
Пас отдал
S. Solholm Johansen
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
7
Craig Bryson
ЦП
0
L. Craig
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Мазервелл
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
29
Jacob Butterfield
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
2-5
31
Келли
15
2
О'Доннелл
16
Госс
32
Уотт
99
ван Веен
11
Вулери
8
3-2-2-3
28
Кларк
5
МакКарт
24
2
Браун
26
Руни
4
Гордон
7
0
13
Соломон-Отабор
17
Мэй
45
32
Уотт
33
33
32
Уотт
99
ван Веен
29
Шилдс
29
Шилдс
99
ван Веен
11
Вулери
11
Робертс
11
Робертс
11
Вулери
2
Браун
29
29
2
Браун
0
17
17
0
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Джонстон
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Мазервелл - Сент-Джонстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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