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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Хартс
Мазервелл - Хартс: обзор матча 20 ноября 2021
Мазервелл
20.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Хартс
23'
К. Шилдс
66'
Р. Лами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Хартс
Замена
L. David Grimshaw
️️️️
Ш. Госс
90'
+3
Замена
J. Amaluzor
️️️️
К. Шилдс
86'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
К. Вулери
80'
71'
Замена
A. McEneff
️️️️
Б. Банингиме
67'
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
Д. Джиннелли
ГОЛ! 2:0!
Р. Лами
66'
64'
Вторая желтая
T. Moore
59'
Замена
Л. Бойс
️️️️
Б. Вудберн
48'
Желтая карточка
T. Moore
ГОЛ! 1:0!
К. Шилдс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Мазервелл
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
5
Петер Харинг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
3-1-5
31
Келли
15
5
Лами
22
8
Слаттери
11
Вулери
15
19
16
Госс
29
Шилдс
3-4-1-1
1
Гордон
4
3
Кингсли
4
Суттар
14
Девлин
20
Кокрейн
10
Маккей
6
Банингиме
7
Вудберн
11
Джиннелли
16
Госс
4
4
16
Госс
11
Вулери
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
11
Вулери
29
Шилдс
14
14
29
Шилдс
6
Банингиме
8
8
6
Банингиме
11
Джиннелли
9
9
11
Джиннелли
7
Вудберн
27
Бойс
27
Бойс
7
Вудберн
Остались в запасе
Мазервелл
Хартс
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
13
Росс Стюарт
ВР
5
Петер Харинг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
5
Петер Харинг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Мазервелл - Хартс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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