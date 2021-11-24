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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Хиберниан
Росс Каунти - Хиберниан: обзор матча 24 ноября 2021
Росс Каунти
24.11.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
73'
Б. Спиттал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Хиберниан
84'
Красная карточка
К. Доидж
Замена
К. Уотсон
️️️️
Д. Уайт
81'
81'
Замена
J. Gullan
️️️️
Д. Доиг
76'
Замена
S. Allan
️️️️
Д. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:0!
Б. Спиттал
Пас отдал
Г. Пэтон
73'
Замена
Б. Спиттал
️️️️
Р. Чарльз-Кук
72'
67'
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Нисбет
Замена
Д. Канкола
️️️️
Д. Тиллсон
62'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
44'
Желтая карточка
К. Рэндалл
36'
16'
Желтая карточка
К. Нисбет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
2-5
13
Мэйнард-Брюэр
12
Пэтон
22
Тиллсон
8
Рэндалл
4
Кларк
20
Болдуин
4
Яковитти
15
Унгбо
3-2-5
1
Мейси
16
МакГинн
24
МакГрегор
4
Хэнлон
11
Ньюэлл
28
Кадден
15
Нисбет
3
Доиг
10
Бойл
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
10
Уайт
15
Уотсон
15
Уотсон
10
Уайт
77
Чарльз-Кук
16
Спиттал
16
Спиттал
77
Чарльз-Кук
22
Тиллсон
18
Канкола
18
Канкола
22
Тиллсон
32
Кэмпбелл
23
23
32
Кэмпбелл
3
Доиг
10
10
3
Доиг
15
Нисбет
27
Доидж
27
Доидж
15
Нисбет
Остались в запасе
Росс Каунти
Хиберниан
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Росс Каунти - Хиберниан
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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