Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Селтик
Мазервелл - Селтик: обзор матча 16 октября 2021
Мазервелл
16.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Селтик
17'
Жота
52'
Д. Тернбулл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Селтик
82'
Замена
М. Джонстон
️️️️
К. Фурухаси
80'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
Замена
J. Amaluzor
️️️️
L. David Grimshaw
77'
74'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Т. Рогич
73'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Л. Абада
Замена
К. ван Веен
️️️️
Д. Робертс
63'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тернбулл
Пас отдал
Жота
17'
ГОЛ! 0:1!
Жота
Пас отдал
Т. Рогич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
1
Джо Харт
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мазервелл
5
Марк О'Хара
ЦЗ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
10
Майкл Джонстон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-5
31
Келли
15
40
Ояла
4
2
О'Доннелл
8
Слаттери
19
11
Вулери
32
Уотт
16
Госс
11
Робертс
4-2-3-1
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
5
Болинголи
14
Тернбулл
42
МакГрегор
11
Абада
7
Рогич
7
Фурухаси
7
Жота
11
Робертс
99
ван Веен
99
ван Веен
11
Робертс
4
14
14
4
7
Рогич
55
Биттон
55
Биттон
7
Рогич
11
Абада
7
Якумакис
7
Якумакис
11
Абада
7
Фурухаси
10
Джонстон
10
Джонстон
7
Фурухаси
Остались в запасе
Мазервелл
Селтик
5
Марк О'Хара
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
5
Марк О'Хара
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Мазервелл - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Фир Парк
Новости команд
Все
Мазервелл
Селтик
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+