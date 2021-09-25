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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Рейнджерс
Данди - Рейнджерс: обзор матча 25 сентября 2021
Данди
25.09.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Рейнджерс
16'
Д. Арибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Рейнджерс
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Бакуна
90'
+1
Желтая карточка
Д. Арибо
82'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
К. Руф
Замена
A. Jakubiak
️️️️
S. Byrne
74'
73'
Замена
С. Райт
️️️️
Я. Хаджи
67'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Морелос
Замена
P. McGowan
️️️️
M. Anderson
62'
59'
Желтая карточка
Д. МакЛафлин
Пенальти не реализован!
Д. Каммингс
59'
Желтая карточка
J. Marshall
53'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
Л. Гриффитс
39'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Арибо
Пас отдал
А. Морелос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-2-2-3
1
5
2
6
4
3
8
8
5
Суини
10
29
Гриффитс
4-3-1-2
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Бейсси
18
Камара
6
Ландстрем
18
Арибо
10
Хаджи
7
Руф
9
Морелос
8
10
10
8
29
Гриффитс
9
Каммингс
9
Каммингс
29
Гриффитс
8
15
15
8
7
Руф
7
Бакуна
7
Бакуна
7
Руф
10
Хаджи
11
Райт
11
Райт
10
Хаджи
9
Морелос
10
Сакала
10
Сакала
9
Морелос
Остались в запасе
Данди
Рейнджерс
19
Corey Panter
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Данди - Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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