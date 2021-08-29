Рейнджерс - Селтик

|3 тур
|2 мая, воскресенье
|14:00
|Рейнджерс
|4:1
|Селтик
|32 тур
|21 марта, воскресенье
|15:00
|Селтик
|1:1
|Рейнджерс
|22 тур
|2 января, суббота
|15:30
|Рейнджерс
|1:0
|Селтик
|11 тур
|17 октября, суббота
|14:30
|Селтик
|0:2
|Рейнджерс
|21 тур
|29 декабря, воскресенье
|15:30
|Селтик
|1:2
|Рейнджерс
|4 тур
|1 сентября, воскресенье
|14:00
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|37 тур
|12 мая, воскресенье
|14:00
|Рейнджерс
|2:0
|Селтик
|31 тур
|31 марта, воскресенье
|14:00
|Селтик
|2:1
|Рейнджерс
|21 тур
|29 декабря, суббота
|15:30
|Рейнджерс
|1:0
|Селтик
|4 тур
|2 сентября, воскресенье
|14:00
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|30 тур
|11 марта, воскресенье
|15:00
|Рейнджерс
|2:3
|Селтик
|22 тур
|30 декабря, суббота
|15:00
|Селтик
|0:0
|Рейнджерс
|7 тур
|23 сентября, суббота
|14:00
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Селтик
|1:1
|Рейнджерс
|21 тур
|31 декабря, суббота
|15:15
|Рейнджерс
|1:2
|Селтик
|5 тур
|10 сентября, суббота
|14:00
|Селтик
|5:1
|Рейнджерс
|35 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:45
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|31 тур
|25 марта, воскресенье
|16:00
|Рейнджерс
|3:2
|Селтик
|21 тур
|28 декабря, среда
|23:45
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|4:2
|Селтик
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|0:0
|Селтик
|27 тур
|20 февраля, воскресенье
|15:30
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|21 тур
|2 января, воскресенье
|15:45
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|15:45
|Селтик
|1:3
|Рейнджерс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|29
|6
|3
|92:22
|+70
|93
|2.
|Рейнджерс
|38
|27
|8
|3
|80:31
|+49
|89
|3.
|Хартс
|38
|17
|10
|11
|54:44
|+10
|61
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|12
|12
|14
|37:44
|-7
|48
|5.
|Мазервелл
|38
|12
|10
|16
|42:61
|-19
|46
|6.
|Росс Каунти
|38
|10
|11
|17
|47:61
|-14
|41