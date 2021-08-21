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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Мазервелл
Ливингстон - Мазервелл: обзор матча 21 августа 2021
Ливингстон
21.08.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Мазервелл
38'
А. Форрест
48'
Т. Уотт
79'
L. David Grimshaw
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Мазервелл
90'
Замена
D. O'Connor
️️️️
К. Вулери
84'
Замена
К. ван Веен
️️️️
J. Amaluzor
Замена
J. Hamilton
️️️️
А. Обилейе
84'
79'
ГОЛ! 1:2!
L. David Grimshaw
62'
Желтая карточка
L. David Grimshaw
Замена
Ш. Келли
️️️️
О. Бэйли
60'
48'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уотт
Пас отдал
Ю. Ояла
ГОЛ! 1:0!
А. Форрест
Пас отдал
Б. Андерсон
38'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
C. Sibbald
30'
Желтая карточка
Д. Фицуотер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
10
Craig Sibbald
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
14
Алан Форрест
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
14
Justin Amaluzor
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
7
Keaghan Jacobs
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
38
Jack Hamilton
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
Мазервелл
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
2-4-5
10
67
Обилейе
27
Бэйли
8
Холт
2
Девлин
8
Питтман
19
Андерсон
1
Стриек
5
Фицуотер
3
Лонгридж
14
Форрест
3-2-1-4
31
Келли
5
Лами
4
5
О'Хара
15
40
Ояла
8
Слаттери
11
Вулери
32
Уотт
33
14
27
Бэйли
16
Келли
16
Келли
27
Бэйли
10
22
Шайнни
22
Шайнни
10
67
Обилейе
38
38
67
Обилейе
11
Вулери
15
15
11
Вулери
14
99
ван Веен
99
ван Веен
14
Остались в запасе
Ливингстон
Мазервелл
7
Keaghan Jacobs
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
14
Robbie Crawford
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
7
Keaghan Jacobs
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Остались в запасе
14
Robbie Crawford
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Ливингстон - Мазервелл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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