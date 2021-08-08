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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Мазервелл
Сент-Джонстон - Мазервелл: обзор матча 08 августа 2021
Сент-Джонстон
08.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
34'
С. О'Доннелл (АГ)
80'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Мазервелл
90'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
80'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уотт
Пас отдал
С. Лоулесс
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
L. Craig
80'
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
71'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
G. Middleton
71'
70'
Замена
С. Лоулесс
️️️️
Л. Доннелли
Желтая карточка
L. Craig
67'
Желтая карточка
Д. Уотерспун
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. О'Доннелл
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
17
Стиви Мэй
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
26
Шон Руни
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Reece Devine
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Мазервелл
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
3-3-4
28
Кларк
5
МакКарт
24
4
Гордон
10
Уотерспун
0
8
Маккэнн
17
Мэй
15
26
Руни
45
4-1-4
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
22
15
8
Слаттери
11
Вулери
4
Доннелли
33
99
ван Веен
0
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
0
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
45
17
17
45
4
Доннелли
11
Лоулесс
11
Лоулесс
4
Доннелли
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Мазервелл
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Reece Devine
ЦЗ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Reece Devine
ЦЗ
14
Callum Hendry
ЦФ
Остались в запасе
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Джонстон - Мазервелл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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