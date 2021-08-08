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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Росс Каунти
Хиберниан - Росс Каунти: обзор матча 08 августа 2021
Хиберниан
08.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Росс Каунти
22'
М. Бойл
26'
К. Магеннис
33'
К. Доидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Росс Каунти
90'
+1
Желтая карточка
Д. Канкола
Замена
S. Allan
️️️️
J. Murphy
79'
73'
Замена
Д. Канкола
️️️️
Р. Каллахан
Замена
Д. МакКэй
️️️️
М. Бойл
71'
Замена
Д. МакГрегор
️️️️
П. Хэнлон
46'
ГОЛ! 3:0!
К. Доидж
Пас отдал
П. МакГинн
33'
ГОЛ! 2:0!
К. Магеннис
Пас отдал
Д. Доиг
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Бойл
Пас отдал
Д. Ньюэлл
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
4
Алекс Яковитти
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
11
Дэн МакКэй
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
4
Гарри Кларк
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
3-2-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
4
Хэнлон
11
Ньюэлл
16
Магеннис
31
Дойл-Хейз
27
Доидж
15
10
Бойл
3
Доиг
1-3-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
22
Тиллсон
12
Пэтон
16
Спиттал
18
Каллахан
10
Уайт
8
Рэндалл
77
Чарльз-Кук
6
15
23
23
15
10
Бойл
11
МакКэй
11
МакКэй
10
Бойл
4
Хэнлон
24
МакГрегор
24
МакГрегор
4
Хэнлон
18
Каллахан
18
Канкола
18
Канкола
18
Каллахан
Остались в запасе
Хиберниан
Росс Каунти
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Гарри Кларк
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Гарри Кларк
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Хиберниан - Росс Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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