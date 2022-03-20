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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Спарта
Млада Болеслав - Спарта: обзор матча 20 марта 2022
Млада Болеслав
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Спарта
15'
Т. Чванчара
25'
М. Витик
90+3'
Л. Крейчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Спарта
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Л. Крейчи
88'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Сачек
82'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
75'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Замена
М. Хлаваты
️️️️
Т. Ладра
72'
71'
Замена
Я. Пешек
️️️️
Л. Гараслин
Желтая карточка
M. Sladký
61'
46'
Замена
М. Минчев
️️️️
Т. Чванчара
Замена
L. Muzik
️️️️
В. Смрз
46'
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Витик
Пас отдал
Б. Докал
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чванчара
Пас отдал
Л. Гараслин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
18
Martin Rolinek
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Млада Болеслав
1
Jáchym Šerák
ВР
12
Vojtech Stransky
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
1-4-5
33
17
Сухи
42
Смрз
9
22
18
32
Эвертон
27
11
Данчак
8
Матейовски
18
Ладра
3-3-1-1-2
29
Хеча
28
Виснер
3
Витик
17
Ганцко
61
Сачек
37
Крейчи
5
Хойер
9
Докал
17
Гараслин
70
Чванчара
10
Гложек
18
Ладра
19
Хлаваты
19
Хлаваты
18
Ладра
42
Смрз
9
9
42
Смрз
17
Гараслин
10
Пешек
10
Пешек
17
Гараслин
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
61
Сачек
10
Соучек
10
Соучек
61
Сачек
70
Чванчара
17
Минчев
17
Минчев
70
Чванчара
Остались в запасе
Млада Болеслав
Спарта
1
Jáchym Šerák
ВР
12
Vojtech Stransky
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
1
Jáchym Šerák
ВР
12
Vojtech Stransky
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Млада Болеслав - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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