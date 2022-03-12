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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Млада Болеслав
Богемианс 1905 - Млада Болеслав: обзор матча 12 марта 2022
Богемианс 1905
12.03.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Млада Болеслав
5'
О. Петрак
46'
D. Krch
14'
Т. Ладра
81'
В. Смрз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Млада Болеслав
Желтая карточка
Д. Пушкач
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
В. Смрз
78'
Замена
M. Rolinek
️️️️
С. Данчак
Замена
D. Bartek
️️️️
Д. Маречек
73'
68'
Замена
L. Muzik
️️️️
М. Хлаваты
66'
Желтая карточка
D. Simek
61'
Замена
J. Skalák
️️️️
D. Pech
61'
Замена
В. Смрз
️️️️
М. Матейовски
ГОЛ! 2:1!
D. Krch
Пас отдал
О. Петрак
46'
Желтая карточка
D. Hasek
42'
37'
Желтая карточка
М. Матейовски
14'
ГОЛ! 1:1!
Т. Ладра
Пас отдал
М. Матейовски
ГОЛ! 1:0!
О. Петрак
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
31
Ондрей Петрак
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Михал Беран
АП
10
Антонин Ваничек
ПП
18
D. Hasek
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
32
Эвертон
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Богемианс 1905
0
D. Bartek
ЦП
27
Адам Кадлец
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Млада Болеслав
18
Martin Rolinek
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
3-5-1-1
1
16
39
Крапка
0
31
Петрак
16
Квет
37
Маречек
30
Пушкач
10
Ваничек
7
Беран
18
2-1-5
33
28
17
Сухи
22
11
Данчак
77
18
Ладра
8
Матейовски
19
Хлаваты
37
Маречек
0
0
37
Маречек
11
Данчак
18
18
11
Данчак
77
9
9
77
8
Матейовски
42
Смрз
42
Смрз
8
Матейовски
19
Хлаваты
9
9
19
Хлаваты
Остались в запасе
Богемианс 1905
Млада Болеслав
27
Адам Кадлец
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
27
Адам Кадлец
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
Остались в запасе
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Филип Горски
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Богемианс 1905 - Млада Болеслав
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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