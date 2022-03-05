Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Богемианс 1905
Сигма - Богемианс 1905: обзор матча 05 марта 2022
Сигма
05.03.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Богемианс 1905
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Богемианс 1905
90'
+2
Замена
D. Bartek
️️️️
Р. Квет
90'
+2
Замена
D. Krch
️️️️
M. Dostal
83'
Замена
M. Junior Ugwu
️️️️
Д. Пушкач
83'
Замена
M. Koubek
️️️️
Д. Маречек
Замена
D. Vanecek
️️️️
К. Данек
81'
Желтая карточка
T. Zahradníček
71'
68'
Желтая карточка
D. Kostl
Замена
T. Zahradníček
️️️️
А. Русек
61'
Замена
J. Matoušek
️️️️
J. Navratil
61'
61'
Замена
А. Ваничек
️️️️
М. Беран
Пенальти не реализован!
О. Змозла
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
7
Михал Беран
АП
18
D. Hasek
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
15
Matej Koubek
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
3-5-2
7
Брейте
32
21
Емелка
21
Змозла
30
9
Данек
13
Хытил
30
Хватал
93
44
Мачик
9
Русек
3-5-1-1
1
18
16
39
Крапка
37
Маречек
31
Петрак
16
Квет
16
30
Пушкач
7
Беран
18
30
30
30
30
9
Русек
23
23
9
Русек
9
Данек
17
17
9
Данек
16
0
0
16
16
Квет
0
0
16
Квет
7
Беран
10
Ваничек
10
Ваничек
7
Беран
37
Маречек
15
15
37
Маречек
30
Пушкач
29
29
30
Пушкач
Остались в запасе
Сигма
Богемианс 1905
13
Ян Стейскал
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
22
Якуб Фулнек
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
Остались в запасе
22
Якуб Фулнек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Сигма - Богемианс 1905
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Богемианс 1905
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+