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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Баник
Богемианс 1905 - Баник: обзор матча 26 февраля 2022
Богемианс 1905
26.02.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Баник
75'
Н. Кузманович
83'
Л. Алмаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Баник
Замена
D. Hasek
️️️️
M. Dostal
90'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
Р. Квет
90'
Желтая карточка
D. Kostl
89'
83'
ГОЛ! 0:2!
Л. Алмаши
Пас отдал
Н. Кузманович
Замена
M. Koubek
️️️️
А. Ваничек
81'
Замена
M. Junior Ugwu
️️️️
Д. Пушкач
81'
Вторая желтая
П. Хронек
80'
75'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кузманович
57'
Замена
Д. Бухта
️️️️
А. Концевой
57'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
И. Клима
Замена
М. Беран
️️️️
D. Bartek
55'
Желтая карточка
H. Jan Bačkovský
45'
Желтая карточка
П. Хронек
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
D. Hasek
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
2-5-2-1
1
16
18
0
31
Петрак
16
Квет
30
Пушкач
10
Ваничек
16
15
Хронек
22
3-2-3-3
27
Лишка
25
20
2
Ндефе
38
Покорны
26
Калоц
11
Кузманович
5
23
Клима
80
Концевой
0
16
Квет
4
4
16
Квет
0
7
Беран
7
Беран
0
30
Пушкач
29
29
30
Пушкач
16
18
18
16
10
Ваничек
15
15
10
Ваничек
80
Концевой
19
Бухта
19
Бухта
80
Концевой
23
Клима
99
Алмаши
99
Алмаши
23
Клима
Остались в запасе
Богемианс 1905
Баник
39
Антонин Крапка
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
39
Антонин Крапка
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Богемианс 1905 - Баник
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
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