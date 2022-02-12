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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Фастав
Богемианс 1905 - Фастав: обзор матча 12 февраля 2022
Богемианс 1905
12.02.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Фастав
5'
П. Хронек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Фастав
90'
+2
Замена
J. Kolar
️️️️
R. Matejov
Замена
M. Koubek
️️️️
П. Хронек
84'
79'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
T.
79'
Замена
S. Chwaszcz
️️️️
R. Hruby
70'
Желтая карточка
М. Чедидла
67'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Y. Drame
60'
Желтая карточка
Л. Враштил
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
52'
Замена
М. Беран
️️️️
Я. Храмоста
42'
32'
Желтая карточка
Ш. Конде
27'
Желтая карточка
T.
Желтая карточка
J. Bederka
9'
ГОЛ! 1:0!
П. Хронек
Пас отдал
M. Dostal
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
7
Михал Беран
АП
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
2-5-1-2
1
18
16
19
Коваржик
16
Квет
31
Петрак
30
Пушкач
16
15
Хронек
19
Храмоста
22
2-4-5
16
2
68
Янецки
44
Конде
18
Чедидла
8
27
15
Фантис
24
1
19
Враштил
19
Храмоста
7
Беран
7
Беран
19
Храмоста
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
15
Хронек
15
15
15
Хронек
24
22
22
24
8
30
30
8
27
77
Вукадинович
77
Вукадинович
27
16
28
28
16
Остались в запасе
Богемианс 1905
Фастав
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
44
Jan Siska
ВР
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
25
Martin Necas
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Богемианс 1905 - Фастав
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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Богемианс 1905
Фастав
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2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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