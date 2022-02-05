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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Богемианс 1905
Теплице - Богемианс 1905: обзор матча 05 февраля 2022
Теплице
05.02.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Богемианс 1905
33'
T. Vondrasek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Богемианс 1905
90'
+2
Желтая карточка
T. Necid
89'
Желтая карточка
Р. Квет
Желтая карточка
T. Vondrasek
85'
75'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Я. Храмоста
75'
Замена
M. Novy
️️️️
M. Dostal
57'
Замена
T. Necid
️️️️
M. Koubek
57'
Замена
П. Хронек
️️️️
М. Беран
Замена
D. Ledecky
️️️️
J. Mareš
55'
ГОЛ! 1:0!
T. Vondrasek
Пас отдал
Я. Фортельный
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
7
Михал Беран
АП
22
Jan Vondra
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
4-3-3
33
Больевич
13
Тижани
17
0
0
23
Маречек
27
Трубац
30
11
8
Фортельный
3-3-1-3
1
16
4
18
16
19
Коваржик
16
Квет
7
Беран
15
19
Храмоста
22
11
0
0
11
16
32
32
16
7
Беран
15
Хронек
15
Хронек
7
Беран
19
Храмоста
30
Пушкач
30
Пушкач
19
Храмоста
15
37
37
15
Остались в запасе
Теплице
Богемианс 1905
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
0
D. Krch
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Теплице - Богемианс 1905
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
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1
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2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
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2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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