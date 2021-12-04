Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Славия
Сигма - Славия: обзор матча 04 декабря 2021
Сигма
04.12.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Славия
56'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Славия
90'
+7
Желтая карточка
М. Крменчик
90'
+5
Желтая карточка
А. Мандоус
89'
Желтая карточка
Т. Качараба
87'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Л. Масопуст
Замена
В. Емелка
️️️️
Р. Брейте
83'
79'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Я. Громада
79'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Я. Кухта
Замена
J. Matoušek
️️️️
К. Данек
73'
Желтая карточка
L. Gressak
71'
56'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Масопуст
Желтая карточка
Р. Хубник
52'
52'
Пенальти не реализован!
Н. Станчу
31'
Замена
И. Шранц
️️️️
О. Лингр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сигма
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
27
Filip Urica
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
4-4-2
7
Брейте
21
0
4
Хубник
21
Змозла
93
9
Данек
22
Пулоло
8
44
Мачик
23
3-1-4-1-1
30
Мандоус
3
Голеш
33
Качараба
4
Усу
14
Громада
8
Масопуст
10
Станчу
32
Лингр
19
Дорли
99
Олаинка
7
Кухта
7
Брейте
21
Емелка
21
Емелка
7
Брейте
9
Данек
30
30
9
Данек
8
Масопуст
95
Плавсич
95
Плавсич
8
Масопуст
14
Громада
21
Мадсен
21
Мадсен
14
Громада
7
Кухта
21
Крменчик
21
Крменчик
7
Кухта
32
Лингр
26
Шранц
26
Шранц
32
Лингр
Остались в запасе
Сигма
Славия
19
Radek Latal
ЦП
27
Filip Urica
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
1
Ондрей Колар
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
19
Radek Latal
ЦП
27
Filip Urica
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
10
Даниэль Самек
ОП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Сигма - Славия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Славия
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+