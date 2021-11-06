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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Богемианс 1905
Слован - Богемианс 1905: обзор матча 06 ноября 2021
Слован
06.11.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Богемианс 1905
73'
М. Халуш
89'
Л. Тупта
77'
Д. Пушкач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Богемианс 1905
90'
+1
Замена
M. Koubek
️️️️
В. Левин
ГОЛ! 2:1!
Л. Тупта
Пас отдал
Я. Микула
89'
Замена
M. Faško
️️️️
А. Юсуф
88'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Ф. Гавелка
87'
Замена
Л. Тупта
️️️️
Я. Матушек
85'
81'
Замена
К. Вацек
️️️️
П. Хронек
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пушкач
Пас отдал
П. Хронек
ГОЛ! 1:0!
М. Халуш
73'
Замена
И. Рондич
️️️️
К. Фридек
65'
Замена
J. Necas
️️️️
М. Косцельник
65'
63'
Замена
D. Bartek
️️️️
I. Keita
63'
Замена
M. Novy
️️️️
V. Novak
52'
Желтая карточка
В. Левин
46'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Я. Фулнек
Желтая карточка
Д. Плехаты
42'
33'
Желтая карточка
I. Keita
Желтая карточка
М. Косцельник
25'
20'
Желтая карточка
D. Kostl
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
29
Любомир Тупта
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
4-4-2
34
Кноблох
37
Халуш
3
Микула
4
Плехаты
23
Гебре Селасси
3
Косцельник
10
Гавелка
10
Матушек
8
Фридек
9
Юсуф
4
Тьехи
2-5-4
18
16
22
Фулнек
16
16
Квет
88
Левин
15
Хронек
22
11
18
59
10
Матушек
29
Тупта
29
Тупта
10
Матушек
8
Фридек
15
Рондич
15
Рондич
8
Фридек
9
Юсуф
23
23
9
Юсуф
10
Гавелка
7
Рабушич
7
Рабушич
10
Гавелка
3
Косцельник
0
0
3
Косцельник
11
32
32
11
18
0
0
18
22
Фулнек
30
Пушкач
30
Пушкач
22
Фулнек
15
Хронек
7
Вацек
7
Вацек
15
Хронек
88
Левин
15
15
88
Левин
Остались в запасе
Слован
Богемианс 1905
82
Olivier Vliegen
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
4
J. Jindrisek
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Остались в запасе
4
J. Jindrisek
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Слован - Богемианс 1905
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Слован
Богемианс 1905
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