Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Богемианс 1905
Млада Болеслав - Богемианс 1905: обзор матча 16 октября 2021
Млада Болеслав
16.10.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Богемианс 1905
65'
Эвертон
79'
Д. Юрасек
89'
Д. Фила
90+4'
J. Skalák (П)
61'
Д. Пушкач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Богемианс 1905
ГОЛ с пенальти! 4:1!
J. Skalák
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Д. Фила
Пас отдал
Д. Дудера
89'
Замена
В. Смрз
️️️️
Эвертон
88'
Замена
V. Stransky
️️️️
М. Шкода
88'
84'
Замена
J. Bederka
️️️️
П. Хронек
ГОЛ! 2:1!
Д. Юрасек
79'
78'
Желтая карточка
D. Kostl
76'
Замена
M. Junior Ugwu
️️️️
I. Keita
71'
Желтая карточка
В. Левин
Замена
Д. Фила
️️️️
М. Хлаваты
66'
ГОЛ! 1:1!
Эвертон
Пас отдал
Д. Дудера
65'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
65'
64'
Желтая карточка
J. Jindrisek
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пушкач
Пас отдал
Р. Квет
59'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Я. Храмоста
59'
Замена
V. Novak
️️️️
M. Koubek
Желтая карточка
С. Данчак
44'
Желтая карточка
М. Хлаваты
40'
32'
Желтая карточка
M. Koubek
30'
Желтая карточка
Р. Квет
Замена
С. Данчак
️️️️
D. Simek
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
0
O. Zahustel
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
3-2-5
33
44
Карафиат
28
17
Сухи
23
Дудера
39
Юрасек
8
Матейовски
7
Шкода
18
Ладра
32
Эвертон
19
Хлаваты
3-4-4
16
4
0
88
Левин
16
15
Хронек
16
Квет
15
18
19
Храмоста
59
32
Эвертон
42
Смрз
42
Смрз
32
Эвертон
18
Ладра
9
9
18
Ладра
19
Хлаваты
11
Фила
11
Фила
19
Хлаваты
7
Шкода
12
12
7
Шкода
28
11
Данчак
11
Данчак
28
15
Хронек
18
18
15
Хронек
19
Храмоста
30
Пушкач
30
Пушкач
19
Храмоста
15
11
11
15
18
29
29
18
Остались в запасе
Млада Болеслав
Богемианс 1905
34
Pavel Halouska
ВР
0
O. Zahustel
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
89
Patrik Le Giang
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
0
O. Zahustel
ЦЗ
Остались в запасе
89
Patrik Le Giang
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Млада Болеслав - Богемианс 1905
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
Все
Млада Болеслав
Богемианс 1905
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+