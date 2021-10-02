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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Сигма
Богемианс 1905 - Сигма: обзор матча 02 октября 2021
Богемианс 1905
02.10.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Сигма
23'
D. Kostl
25'
Я. Храмоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Сигма
90'
+1
Замена
R. Latal
️️️️
М. Гала
Замена
Я. Фулнек
️️️️
Р. Квет
90'
Желтая карточка
I. Keita
82'
Замена
V. Novak
️️️️
J. Vondra
81'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
T. Necid
80'
Желтая карточка
J. Vondra
74'
Замена
I. Keita
️️️️
Я. Храмоста
67'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
П. Хронек
67'
Желтая карточка
J. Bederka
56'
Желтая карточка
D. Kostl
44'
39'
Замена
А. Русек
️️️️
J. Matoušek
ГОЛ! 2:0!
Я. Храмоста
Пас отдал
Р. Квет
25'
ГОЛ! 1:0!
D. Kostl
Пас отдал
J. Vondra
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
15
Matej Koubek
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
19
Radek Latal
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
3-4-4
18
16
0
15
Хронек
16
Квет
88
Левин
16
19
Храмоста
37
22
59
3-4-3
7
Брейте
32
17
Гала
21
Емелка
30
Хватал
93
30
22
Пулоло
11
16
44
Мачик
15
Хронек
4
4
15
Хронек
16
Квет
22
Фулнек
22
Фулнек
16
Квет
37
30
Пушкач
30
Пушкач
37
22
11
11
22
19
Храмоста
18
18
19
Храмоста
17
Гала
19
19
17
Гала
30
9
Русек
9
Русек
30
Остались в запасе
Богемианс 1905
Сигма
15
Matej Koubek
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
13
Ян Стейскал
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
15
Matej Koubek
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Богемианс 1905 - Сигма
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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