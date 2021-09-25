Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Богемианс 1905
Баник - Богемианс 1905: обзор матча 25 сентября 2021
Баник
25.09.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Богемианс 1905
38'
Л. Будински
48'
Н. Кузманович
66'
Я. Покорны
74'
Л. Алмаши
10'
Я. Храмоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Богемианс 1905
90'
+3
Желтая карточка
J. Vondra
89'
Желтая карточка
H. Jan Bačkovský
87'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
I. Keita
Замена
Й. Сор
️️️️
Л. Алмаши
87'
Замена
A.
️️️️
Д. Ндефе
86'
Вторая желтая
Н. Кузманович
78'
ГОЛ! 4:1!
Л. Алмаши
Пас отдал
Д. Ндефе
74'
73'
Замена
T. Necid
️️️️
П. Хронек
73'
Замена
M. Koubek
️️️️
Я. Храмоста
72'
Замена
M. Novy
️️️️
M. Dostal
72'
Замена
V. Novak
️️️️
D. Krch
Замена
Д. Бухта
️️️️
И. Клима
68'
ГОЛ! 3:1!
Я. Покорны
Пас отдал
J. Fleisman
66'
Замена
Ф. Калоц
️️️️
Л. Будински
57'
Замена
Я. Покорны
️️️️
Р. Поточны
57'
54'
Желтая карточка
M. Dostal
Желтая карточка
Н. Кузманович
53'
ГОЛ! 2:1!
Н. Кузманович
48'
ГОЛ! 1:1!
Л. Будински
Пас отдал
Л. Алмаши
38'
10'
ГОЛ! 0:1!
Я. Храмоста
Пас отдал
В. Левин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
11
Йира Сор
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Богемианс 1905
32
Martin Novy
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
4-2-5
25
2
Ндефе
23
Свозил
27
Лишка
32
Будински
11
Кузманович
99
Алмаши
0
91
Поточны
23
Клима
8
3-4-4
18
16
0
16
16
Квет
88
Левин
15
Хронек
22
19
Храмоста
18
59
91
Поточны
38
Покорны
38
Покорны
91
Поточны
2
Ндефе
7
7
2
Ндефе
32
Будински
26
Калоц
26
Калоц
32
Будински
23
Клима
19
Бухта
19
Бухта
23
Клима
99
Алмаши
11
Сор
11
Сор
99
Алмаши
16
32
32
16
18
22
Фулнек
22
Фулнек
18
0
11
11
0
19
Храмоста
15
15
19
Храмоста
15
Хронек
37
37
15
Хронек
Остались в запасе
Баник
Богемианс 1905
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
7
Камил Вацек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
7
Камил Вацек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Баник - Богемианс 1905
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Местски
Новости команд
Все
Баник
Богемианс 1905
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+