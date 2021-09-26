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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Слован
Яблонец - Слован: обзор матча 26 сентября 2021
Яблонец
26.09.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Слован
37'
Л. Тупта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Слован
83'
Замена
М. Рабушич
️️️️
И. Рондич
83'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Ф. Гавелка
Желтая карточка
Т. Чванчара
82'
Замена
М. Неспор
️️️️
В. Пиларж
82'
Замена
Т. Малински
️️️️
М. Кратохвил
70'
69'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Я. Матушек
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Д. Плестил
67'
58'
Замена
К. Фридек
️️️️
M. Faško
58'
Замена
J. Necas
️️️️
Л. Тупта
46'
Желтая карточка
Х. Тьехи
44'
Желтая карточка
Я. Микула
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тупта
Желтая карточка
Я. Кроб
36'
30'
Желтая карточка
Ф. Гавелка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
3-5-3
16
Кроб
30
Зелены
4
Холик
27
Кратохвил
27
Кубишта
7
Поважанец
7
Плестил
8
Гоушка
15
Долежал
11
Пиларж
1
Гануш
4-3-1-2
34
Кноблох
22
Фукала
3
Микула
4
Плехаты
37
Халуш
15
Рондич
10
Гавелка
10
Матушек
29
Тупта
23
4
Тьехи
7
Плестил
70
Чванчара
70
Чванчара
7
Плестил
27
Кратохвил
26
Малински
26
Малински
27
Кратохвил
11
Пиларж
26
Неспор
26
Неспор
11
Пиларж
23
8
Фридек
8
Фридек
23
15
Рондич
7
Рабушич
7
Рабушич
15
Рондич
10
Гавелка
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
10
Гавелка
10
Матушек
9
Юсуф
9
Юсуф
10
Матушек
29
Тупта
0
0
29
Тупта
Остались в запасе
Яблонец
Слован
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
82
Olivier Vliegen
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Яблонец - Слован
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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