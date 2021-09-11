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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Богемианс 1905
Фастав - Богемианс 1905: обзор матча 11 сентября 2021
Фастав
11.09.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Богемианс 1905
14'
I. Keita
55'
M. Dostal
80'
M. Koubek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Богемианс 1905
Желтая карточка
В. Прохазка
90'
+2
Желтая карточка
Т. Пожнар
90'
+1
Замена
L. Bobcik
️️️️
R. Hruby
86'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
M. Fillo
86'
84'
Замена
V. Novak
️️️️
П. Хронек
84'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
Р. Квет
82'
Желтая карточка
Р. Квет
80'
ГОЛ! 0:3!
M. Koubek
Замена
M. Necas
️️️️
Y. Drame
78'
Замена
Я. Янецки
️️️️
В. Чантуришвили
78'
68'
Замена
T. Necid
️️️️
Я. Храмоста
68'
Замена
M. Koubek
️️️️
I. Keita
64'
Желтая карточка
Я. Фулнек
Желтая карточка
M. Fillo
62'
Замена
️️️️
M. Hlinka
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
M. Dostal
Пас отдал
I. Keita
39'
Желтая карточка
П. Хронек
Желтая карточка
R. Hruby
32'
22'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
D. Bartek
14'
ГОЛ! 0:1!
I. Keita
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фастав
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Лукаш Враштил
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
3-5-3
88
26
Прохазка
2
7
Чантуришвили
44
Конде
8
0
18
Чедидла
88
Пожнар
27
1
2-5-4
16
0
0
16
16
Квет
88
Левин
15
Хронек
18
19
Храмоста
22
89
0
22
22
0
8
20
20
8
7
Чантуришвили
68
Янецки
68
Янецки
7
Чантуришвили
27
25
25
27
16
Квет
4
4
16
Квет
0
22
Фулнек
22
Фулнек
0
15
Хронек
11
11
15
Хронек
18
15
15
18
19
Храмоста
37
37
19
Храмоста
Остались в запасе
Фастав
Богемианс 1905
44
Jan Siska
ВР
19
Лукаш Враштил
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
19
Ян Коваржик
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
19
Лукаш Враштил
ЦФ
Остались в запасе
19
Ян Коваржик
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Фастав - Богемианс 1905
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
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2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
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2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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