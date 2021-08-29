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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Теплице
Богемианс 1905 - Теплице: обзор матча 29 августа 2021
Богемианс 1905
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Теплице
41'
Я. Храмоста (П)
45+2'
D. Krch
59'
Я. Храмоста (П)
90+4'
M. Koubek
22'
J. Mareš
89'
Я. Фортельный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Теплице
90'
+5
Желтая карточка
Р. Юкл
Замена
Я. Фулнек
️️️️
D. Bartek
90'
+5
ГОЛ! 4:2!
M. Koubek
90'
+4
89'
ГОЛ! 3:2!
Я. Фортельный
Замена
M. Koubek
️️️️
П. Хронек
87'
Желтая карточка
D. Kostl
82'
80'
Желтая карточка
J. Knapik
79'
Замена
L. Kodad
️️️️
J. Mareš
Замена
V. Novak
️️️️
I. Keita
73'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
Р. Квет
73'
Замена
T. Necid
️️️️
Я. Храмоста
73'
Желтая карточка
Р. Квет
62'
62'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
P. Moulis
62'
Замена
D. Ledecky
️️️️
Л. Маречек
59'
Желтая карточка
J. Mareš
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Я. Храмоста
59'
46'
Замена
Д. Трубац
️️️️
S. Krunert
ГОЛ! 2:1!
D. Krch
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Храмоста
41'
22'
ГОЛ! 0:1!
J. Mareš
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
11
Denis Lanka
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Теплице
18
Karel Hasil
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
2-5-4
16
0
15
Хронек
16
16
Квет
88
Левин
0
89
18
19
Храмоста
22
3-2-5
4
Члумецки
22
3
13
23
Маречек
21
10
11
26
19
Юкл
16
Квет
4
4
16
Квет
0
22
Фулнек
22
Фулнек
0
18
11
11
18
15
Хронек
15
15
15
Хронек
19
Храмоста
37
37
19
Храмоста
13
27
Трубац
27
Трубац
13
23
Маречек
0
0
23
Маречек
10
8
Фортельный
8
Фортельный
10
11
3
3
11
Остались в запасе
Богемианс 1905
Теплице
32
Martin Novy
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
18
Karel Hasil
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Остались в запасе
18
Karel Hasil
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Богемианс 1905 - Теплице
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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Богемианс 1905
Теплице
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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