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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Яблонец
Теплице - Яблонец: обзор матча 15 августа 2021
Теплице
15.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Яблонец
10'
S. Krunert
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Яблонец
90'
+4
Желтая карточка
М. Сурзин
Желтая карточка
J. Ctvrtecka
90'
+1
85'
Замена
М. Сурзин
️️️️
Т. Малински
Желтая карточка
D. Lanka
82'
Замена
L. Kodad
️️️️
P. Moulis
80'
Замена
D. Lanka
️️️️
J. Svanda
80'
77'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
В. Пиларж
77'
Замена
А. Ваничек
️️️️
М. Кратохвил
Замена
D. Ledecky
️️️️
J. Mareš
67'
51'
Желтая карточка
В. Кубишта
47'
Желтая карточка
Я. Зелены
46'
Замена
Я. Мартинец
️️️️
Я. Поважанец
46'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
М. Долежал
Желтая карточка
P. Moulis
25'
ГОЛ! 1:0!
S. Krunert
Пас отдал
J. Mareš
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
3
Josef Svanda
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
13
Stepan Krunert
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Теплице
18
Karel Hasil
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
Яблонец
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
3-3-5
4
Члумецки
22
3
3
23
Маречек
13
21
26
11
10
19
Юкл
3-4-4
4
Холик
16
Кроб
30
Зелены
27
Кратохвил
27
Кубишта
7
Поважанец
8
Гоушка
11
Пиларж
15
Долежал
26
Малински
1
Гануш
11
0
0
11
10
3
3
10
3
11
11
3
7
Поважанец
4
Мартинец
4
Мартинец
7
Поважанец
26
Малински
23
Сурзин
23
Сурзин
26
Малински
11
Пиларж
24
Смейкал
24
Смейкал
11
Пиларж
15
Долежал
70
Чванчара
70
Чванчара
15
Долежал
27
Кратохвил
10
Ваничек
10
Ваничек
27
Кратохвил
Остались в запасе
Теплице
Яблонец
18
Karel Hasil
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
18
Karel Hasil
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Остались в запасе
3
Томаш Хюбшман
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Теплице - Яблонец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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