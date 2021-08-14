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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Славия
Млада Болеслав - Славия: обзор матча 14 августа 2021
Млада Болеслав
14.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Славия
36'
Я. Кухта
83'
И. Шранц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Славия
86'
Желтая карточка
Я. Громада
84'
Замена
Я. Громада
️️️️
И. Траоре
83'
ГОЛ! 0:2!
И. Шранц
Пас отдал
Н. Станчу
77'
Замена
Т. Голеш
️️️️
Л. Масопуст
77'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
А. Сима
Замена
М. Матейовски
️️️️
L. Masek
76'
Замена
V. Stransky
️️️️
J. Skalák
71'
Желтая карточка
Д. Плехаты
66'
Замена
Т. Ладра
️️️️
Эвертон
61'
Замена
Д. Плехаты
️️️️
D. Preisler
61'
Замена
Д. Фила
️️️️
М. Шкода
60'
58'
Замена
И. Шранц
️️️️
О. Лингр
58'
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Кухта
Красная карточка
В. Смрз
45'
+2
40'
Желтая карточка
О. Кудела
36'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кухта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
45
Убонг Экпай
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
2-3-5
33
44
Карафиат
17
Сухи
42
Смрз
23
Дудера
9
32
Эвертон
27
11
Данчак
9
7
Шкода
2-5-1-2
1
Колар
15
Кудела
4
Зима
8
Масопуст
32
Лингр
10
Станчу
12
Траоре
19
Дорли
19
Сима
7
Кухта
45
Экпай
27
4
Плехаты
4
Плехаты
27
9
12
12
9
9
8
Матейовски
8
Матейовски
9
7
Шкода
11
Фила
11
Фила
7
Шкода
32
Эвертон
18
Ладра
18
Ладра
32
Эвертон
8
Масопуст
3
Голеш
3
Голеш
8
Масопуст
12
Траоре
14
Громада
14
Громада
12
Траоре
19
Сима
21
Мадсен
21
Мадсен
19
Сима
7
Кухта
11
Тецл
11
Тецл
7
Кухта
32
Лингр
26
Шранц
26
Шранц
32
Лингр
Остались в запасе
Млада Болеслав
Славия
34
Pavel Halouska
ВР
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
6
Dominik Masek
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Млада Болеслав - Славия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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