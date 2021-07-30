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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Славия
Теплице - Славия: обзор матча 30 июля 2021
Теплице
30.07.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Славия
22'
И. Шранц
45+1'
И. Шранц
81'
И. Шранц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Славия
Замена
K. Hasil
️️️️
A. Hycka
84'
83'
Замена
С. Тецл
️️️️
Н. Станчу
81'
ГОЛ! 0:3!
И. Шранц
Пас отдал
П. Олаинка
Замена
S. Krunert
️️️️
D. Ledecky
76'
Замена
L. Kodad
️️️️
Д. Трубац
76'
76'
Замена
А. Сима
️️️️
А. Бах
66'
Желтая карточка
П. Шевчик
63'
Замена
Т. Голеш
️️️️
И. Траоре
63'
Замена
П. Олаинка
️️️️
П. Муса
62'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
С. Плавсич
Замена
J. Mareš
️️️️
P. Moulis
61'
51'
Желтая карточка
Д. Зима
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
И. Шранц
Пас отдал
О. Дорли
Желтая карточка
Р. Юкл
27'
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Шранц
Пас отдал
О. Дорли
Желтая карточка
М. Члумецки
17'
Желтая карточка
D. Lanka
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
95
Срджан Плавсич
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Теплице
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
18
Karel Hasil
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
3-2-5
0
4
Члумецки
22
23
Маречек
27
Трубац
19
Юкл
0
26
11
30
3-5-2
1
Колар
18
Бах
4
Зима
33
Качараба
95
Плавсич
23
Шевчик
10
Станчу
12
Траоре
19
Дорли
26
Шранц
9
Муса
0
18
18
0
0
13
13
0
10
11
11
10
27
Трубац
3
3
27
Трубац
18
Бах
19
Сима
19
Сима
18
Бах
9
Муса
99
Олаинка
99
Олаинка
9
Муса
12
Траоре
3
Голеш
3
Голеш
12
Траоре
95
Плавсич
8
Масопуст
8
Масопуст
95
Плавсич
10
Станчу
11
Тецл
11
Тецл
10
Станчу
Остались в запасе
Теплице
Славия
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Теплице - Славия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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