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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Сигма
Спарта - Сигма: обзор матча 24 июля 2021
Спарта
24.07.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Сигма
12'
Д. Моберг-Карлссон (П)
64'
Л. Крейчи
78'
Р. Хубник (АГ)
3'
К. Данек
90+3'
P. Gonzalez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Сигма
Желтая карточка
Ф. Ницэ
90'
+4
Замена
Ф. Панак
️️️️
Я. Пешек
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
P. Gonzalez
Желтая карточка
Д. Павелка
85'
84'
Желтая карточка
J. Sedlak
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
82'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
А. Гложек
82'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Р. Хубник
78'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Сачек
74'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
74'
Желтая карточка
Т. Виснер
66'
ГОЛ! 2:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
Б. Докал
64'
Желтая карточка
Д. Моберг-Карлссон
57'
55'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
М. Гала
55'
Замена
P. Gonzalez
️️️️
К. Данек
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Моберг-Карлссон
12'
Желтая карточка
Л. Штетина
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Данек
Пас отдал
М. Гала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
5
Каспер Хойер
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
27
Филип Панак
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
4-3-3
1
Ницэ
5
Хойер
2
Штетина
28
Виснер
61
Сачек
9
Докал
8
Павелка
10
Пешек
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
7
Крейчи
4-2-4
7
Брейте
17
Гала
4
Хубник
21
Змозла
32
9
Данек
19
9
Русек
16
0
44
Мачик
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
61
Сачек
10
Соучек
10
Соучек
61
Сачек
10
Гложек
39
Юлиш
39
Юлиш
10
Гложек
10
Пешек
27
Панак
27
Панак
10
Пешек
9
Данек
93
93
9
Данек
17
Гала
23
23
17
Гала
Остались в запасе
Спарта
Сигма
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Спарта - Сигма
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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