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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Антверпен
Оуд-Хеверли - Антверпен: обзор матча 02 апреля 2022
Оуд-Хеверли
02.04.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
40'
А. Сек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Антверпен
90'
+2
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Баликвиша
86'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Бенсон
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Аль-Тамари
69'
69'
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Фрай
Замена
С. Каба
️️️️
Н. Кухаревич
68'
Желтая карточка
S. Dewaest
65'
46'
Замена
К. Миеси
️️️️
П. Геркенс
46'
Замена
Д. Алмейда
️️️️
А. Бута
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Сек
30'
Желтая карточка
А. Бута
14'
Желтая карточка
А. Сек
8'
Желтая карточка
Б. Верстате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
27
Луи Патрис
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-2-5
31
Рунарссон
91
39
Озкаджар
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
16
Кейта
30
Мерсье
33
Мертенс
8
Схрайверс
9
Кухаревич
27
Патрис
4-3-2-1
1
Бутез
20
Бута
24
Дессоле
4
Сек
2
Де Лат
44
Наингголан
4
Верстате
18
Геркенс
14
Бенсон
7
Баликвиша
9
Фрай
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
9
Кухаревич
9
Каба
9
Каба
9
Кухаревич
20
Бута
4
Алмейда
4
Алмейда
20
Бута
7
Баликвиша
80
Юсуф
80
Юсуф
7
Баликвиша
18
Геркенс
23
Миеси
23
Миеси
18
Геркенс
9
Фрай
22
Эмега
22
Эмега
9
Фрай
14
Бенсон
19
Эггештайн
19
Эггештайн
14
Бенсон
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Антверпен
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Оуд-Хеверли - Антверпен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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