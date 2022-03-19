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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Мехелен
Эйпен - Мехелен: обзор матча 19 марта 2022
Эйпен
19.03.2022, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Мехелен
8'
Б. Ламберт
21'
Р. Скофс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Мехелен
Замена
Ж. Деом
️️️️
С. Питерс
90'
+2
Замена
Т. Мюзель
️️️️
Б. Ламберт
90'
+1
80'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Ж. Хайреманс
Желтая карточка
Э. Агбаду
76'
71'
Замена
М. Швед
️️️️
К. Мрабти
Замена
T. Alloh
️️️️
И. Нуху
71'
Замена
J. Cools
️️️️
С. Превляк
62'
44'
Пенальти не реализован!
К. Мрабти
Вторая желтая
Ж. Амат
43'
Желтая карточка
Ж. Амат
42'
21'
ГОЛ! 1:1!
Р. Скофс
Пас отдал
С. Уолш
ГОЛ! 1:0!
Б. Ламберт
Пас отдал
С. Питерс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Исаак Нуху
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Эйпен
29
Teddy Alloh
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
26
Торбен Мюзель
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
3-1-5
33
Нурудин
12
Агбаду
5
Амат
32
8
Джегго
15
Магне
14
Превляк
8
Питерс
35
Ламберт
19
Эри
3-3-4
1
55
ван Дронгелен
30
14
Уолш
11
Хайреманс
17
Скофс
5
Соуза
99
Кюйперс
28
Мрабти
5
Ван Хоренбек
10
Сторм
7
Нуху
29
29
7
Нуху
14
Превляк
26
26
14
Превляк
8
Питерс
24
Деом
24
Деом
8
Питерс
35
Ламберт
26
Мюзель
26
Мюзель
35
Ламберт
28
Мрабти
9
Швед
9
Швед
28
Мрабти
11
Хайреманс
9
Энгвалль
9
Энгвалль
11
Хайреманс
Остались в запасе
Эйпен
Мехелен
45
Яннис Константелиас
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Onur Kaya
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Onur Kaya
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Эйпен - Мехелен
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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