Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Серкль Брюгге
Шарлеруа - Серкль Брюгге: обзор матча 19 марта 2022
Шарлеруа
19.03.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
5 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
6'
Ж. Кайембе
9'
В. Байо
35'
В. Байо
41'
Д. Хейманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Серкль Брюгге
90'
Замена
A. Corryn
️️️️
Д. Хотич
Замена
К. Нкуба
️️️️
Ж. Кайембе
69'
Замена
А. Голизаде
️️️️
М. Илаймахаритра
69'
62'
Замена
Р. Декостер
️️️️
Витиньо
46'
Замена
Т. Сомерс
️️️️
Р. Матондо
46'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Л. Лопеш
ГОЛ! 4:0!
Д. Хейманс
Пас отдал
В. Байо
41'
ГОЛ! 3:0!
В. Байо
Пас отдал
А. Зорган
35'
25'
Замена
Б. Попович
️️️️
К. Данке
Желтая карточка
С. Кнежевич
19'
ГОЛ! 2:0!
В. Байо
Пас отдал
Ж. Кайембе
9'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кайембе
Пас отдал
Д. Хейманс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
17
Варлесон
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
22
Alexander Corryn
ЦЗ
8
Робб Декостер
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
3-3-1-3
12
Коффи
18
Кайембе
5
Кнежевич
25
Андреу
38
Чачуа
8
Зорган
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
20
Баджи
15
Байо
26
1-4-1-5
35
Велкоски
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
3
Уткус
22
Лопеш
39
Матондо
17
2
Витиньо
9
Данке
2
Даланд
2
Деман
23
Илаймахаритра
8
Голизаде
8
Голизаде
23
Илаймахаритра
18
Кайембе
27
Нкуба
27
Нкуба
18
Кайембе
9
Данке
5
Попович
5
Попович
9
Данке
10
Хотич
22
22
10
Хотич
2
Витиньо
8
Декостер
8
Декостер
2
Витиньо
22
Лопеш
34
Ванхутте
34
Ванхутте
22
Лопеш
39
Матондо
24
Сомерс
24
Сомерс
39
Матондо
Остались в запасе
Шарлеруа
Серкль Брюгге
21
Бингуру Камара
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Шарлеруа - Серкль Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
Новости команд
Все
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+