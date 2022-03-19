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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Оуд-Хеверли
Серен - Оуд-Хеверли: обзор матча 19 марта 2022
Серен
19.03.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
86'
Ю. Мазиз
47'
А. Де Сар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Оуд-Хеверли
90'
+2
Желтая карточка
М. Мертенс
Желтая карточка
А. Бернье
88'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мазиз
86'
81'
Замена
М. Мертенс
️️️️
А. Де Сар
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
М. Поти
57'
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Де Сар
Пас отдал
Л. Патрис
46'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
С. Каба
30'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Т. Вльетинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Серен
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
11
Ali Sanogo
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
7
Yannick Aguemon
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
3-1-5-1
30
Дитш
20
13
Дабила
6
Дюрестам
75
Сиссе
88
Мазиз
18
Поти
15
Лахссаини
8
17
Бернье
9
Микаутадзе
2-2-5
31
Рунарссон
91
39
Озкаджар
11
Аль-Тамари
33
Малинов
27
Патрис
8
Схрайверс
9
Каба
24
Де Сар
77
Вльетинк
18
Поти
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
18
Поти
77
Вльетинк
27
Шенгелия
27
Шенгелия
77
Вльетинк
9
Каба
9
Кухаревич
9
Кухаревич
9
Каба
24
Де Сар
33
Мертенс
33
Мертенс
24
Де Сар
Остались в запасе
Серен
Оуд-Хеверли
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
11
Ali Sanogo
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
22
Рафаэль Ромо
ВР
7
Yannick Aguemon
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
11
Ali Sanogo
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
7
Yannick Aguemon
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Серен - Оуд-Хеверли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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