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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Генк
Брюгге - Генк: обзор матча 20 марта 2022
Брюгге
20.03.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Генк
4'
Х. Ванакен
49'
Ш. Де Кетеларе
74'
С. Адамян
39'
Д. Ито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Генк
Замена
Б. Дост
️️️️
Ш. Де Кетеларе
86'
84'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Пайнтсил
83'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
78'
Замена
Л. Ойен
️️️️
А. Уаттара
Замена
Н. Ланг
️️️️
С. Адамян
75'
ГОЛ! 3:1!
С. Адамян
Пас отдал
М. Ритс
74'
64'
Красная карточка
М. Садик
55'
Желтая карточка
Д. Ито
Желтая карточка
С. Н'Соки
52'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
К. Мата
49'
41'
Желтая карточка
Х. Артеага
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ито
Пас отдал
А. Пресиадо
21'
Желтая карточка
А. Пресиадо
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
М. Ритс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
3-4-2-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
3
Одои
22
Мата
23
Ритс
20
Ванакен
17
Бьюкенан
17
Де Кетеларе
70
Сков Ольсен
22
Адамян
3-2-2-2
26
Вандевордт
46
Куэста
26
Лукуми
32
Уаттара
23
Пресиадо
3
Артеага
28
Пайнтсил
8
Хейнен
10
Ито
42
Торстведт
22
Адамян
70
Ланг
70
Ланг
22
Адамян
17
Де Кетеларе
12
Дост
12
Дост
17
Де Кетеларе
28
Пайнтсил
10
Бонгонда
10
Бонгонда
28
Пайнтсил
32
Уаттара
11
Ойен
11
Ойен
32
Уаттара
Остались в запасе
Брюгге
Генк
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Брюгге - Генк
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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