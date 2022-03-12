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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Кортрейк
Серкль Брюгге - Кортрейк: обзор матча 12 марта 2022
Серкль Брюгге
12.03.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Кортрейк
50'
Д. Хотич (П)
67'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Кортрейк
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Х. ван дер Брюгген
84'
78'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Морено
Замена
Т. Сомерс
️️️️
К. Данке
71'
Желтая карточка
К. Данке
67'
ГОЛ! 2:0!
К. Данке
67'
Замена
Р. Декостер
️️️️
Витиньо
63'
62'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Палаверса
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Хотич
50'
49'
Желтая карточка
К. Вандендрище
46'
Замена
L. Rougeaux
️️️️
Б. Рейнолдс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Кортрейк
7
Файз Селемани
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
31
Марко Илич
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
8
Робб Декостер
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
1-4-1-5
13
Мянго
3
Уткус
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
10
Хотич
39
Матондо
2
Витиньо
17
9
Данке
2
Деман
2
Даланд
2-3-4
14
Рейнолдс
7
Селемани
26
Вандендрище
37
Кадри
18
Палаверса
16
Радованович
4
21
Морено
31
Илич
2
Витиньо
8
Декостер
8
Декостер
2
Витиньо
9
Данке
24
Сомерс
24
Сомерс
9
Данке
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
14
Рейнолдс
6
6
14
Рейнолдс
18
Палаверса
19
Бадамоси
19
Бадамоси
18
Палаверса
21
Морено
11
Мбайо
11
Мбайо
21
Морено
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Кортрейк
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Остались в запасе
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Серкль Брюгге - Кортрейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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