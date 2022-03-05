Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Брюгге
Серен - Брюгге: обзор матча 05 марта 2022
Серен
05.03.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
0 : 5
Завершен
Брюгге
3'
А. Сков Ольсен
29'
М. Ритс
73'
Б. Дост
83'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Брюгге
83'
ГОЛ! 0:4!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Х. Ванакен
75'
Замена
Э. Соболь
️️️️
К. Мата
Замена
B. Boulenger
️️️️
Ю. Мазиз
74'
73'
ГОЛ! 0:3!
Б. Дост
Пас отдал
А. Сков Ольсен
Замена
Д. Опаре
️️️️
М. Поти
67'
63'
Замена
Б. Дост
️️️️
Н. Ланг
63'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
С. Адамян
56'
Замена
С. Сандра
️️️️
Д. Одои
50'
Желтая карточка
Д. Одои
Красная карточка
М. Кашбах
41'
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Ритс
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
М. Ритс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Морган Поти
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Серен
1
Алекс Кранинкс
ВР
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
3-1-5-1
30
Дитш
20
6
Дюрестам
13
Дабила
75
Сиссе
88
Мазиз
6
Кашбах
8
17
Бернье
18
Поти
9
Микаутадзе
3-5-1-1
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
34
Н'Соки
70
Ланг
20
Ванакен
23
Ритс
22
Мата
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
22
Адамян
88
Мазиз
24
24
88
Мазиз
18
Поти
40
Опаре
40
Опаре
18
Поти
22
Адамян
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
22
Адамян
22
Мата
23
Соболь
23
Соболь
22
Мата
3
Одои
14
Сандра
14
Сандра
3
Одои
70
Ланг
12
Дост
12
Дост
70
Ланг
Остались в запасе
Серен
Брюгге
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Серен - Брюгге
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
Новости команд
Все
Серен
Брюгге
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+