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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Серкль Брюгге
Мехелен - Серкль Брюгге: обзор матча 26 февраля 2022
Мехелен
26.02.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
31'
У. Кюйперс
37'
В. Соуза
43'
С. Мянго
45'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Серкль Брюгге
Замена
С. Гуэ
️️️️
Р. Скофс
90'
+2
Желтая карточка
Р. ван Дронгелен
87'
83'
Желтая карточка
Т. Дидийон
78'
Замена
С. Ганвула
️️️️
К. Данке
78'
Замена
D. Sousa
️️️️
С. Мянго
Красная карточка
В. Соуза
76'
Замена
М. Швед
️️️️
Ж. Хайреманс
75'
71'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
О. Деман
69'
Красная карточка
Х. ван дер Брюгген
49'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
45'
+2
Желтая карточка
С. Мянго
Желтая карточка
В. Соуза
45'
+2
45'
ГОЛ! 2:2!
К. Данке
43'
ГОЛ! 2:1!
С. Мянго
Пас отдал
Д. Хотич
ГОЛ! 2:0!
В. Соуза
Пас отдал
Ж. Хайреманс
37'
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
Р. Скофс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Onur Kaya
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
3-3-4
1
55
ван Дронгелен
14
Уолш
30
5
Соуза
17
Скофс
11
Хайреманс
99
Кюйперс
5
Ван Хоренбек
28
Мрабти
10
Сторм
2-3-1-5
13
Мянго
5
Попович
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
39
Матондо
9
Данке
2
Деман
2
Витиньо
1
Дидийон
2
Даланд
11
Хайреманс
9
Швед
9
Швед
11
Хайреманс
17
Скофс
10
Гуэ
10
Гуэ
17
Скофс
13
Мянго
43
43
13
Мянго
2
Деман
34
Ванхутте
34
Ванхутте
2
Деман
9
Данке
35
Ганвула
35
Ганвула
9
Данке
Остались в запасе
Мехелен
Серкль Брюгге
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Мехелен - Серкль Брюгге
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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