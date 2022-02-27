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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Антверпен
Брюгге - Антверпен: обзор матча 27 февраля 2022
Брюгге
27.02.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Антверпен
31'
Д. Одои
37'
Х. Ванакен (П)
59'
С. Адамян
64'
А. Сков Ольсен
29'
М. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Антверпен
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Арун
Желтая карточка
Х. Ванакен
87'
Замена
С. Сандра
️️️️
А. Сков Ольсен
82'
Замена
Э. Соболь
️️️️
С. Адамян
82'
77'
Замена
А. Бута
️️️️
С. Винс
77'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Баликвиша
Замена
Р. Вормер
️️️️
М. Ритс
68'
65'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Б. Верстате
65'
Замена
Ф. Арун
️️️️
Р. Наингголан
ГОЛ! 4:1!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
М. Ритс
64'
60'
Замена
М. Саматта
️️️️
К. Миеси
ГОЛ! 3:1!
С. Адамян
59'
Желтая карточка
С. Адамян
54'
Желтая карточка
М. Ритс
43'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Ванакен
37'
36'
Желтая карточка
Б. Верстате
ГОЛ! 1:1!
Д. Одои
Пас отдал
А. Сков Ольсен
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
3
Одои
70
Ланг
20
Ванакен
23
Ритс
17
Бьюкенан
22
Мата
70
Сков Ольсен
22
Адамян
4-1-3-1-1
1
Бутез
25
Батай
24
Дессоле
4
Сек
23
Винс
80
Юсуф
44
Наингголан
23
Миеси
4
Верстате
7
Баликвиша
9
Фрай
22
Адамян
23
Соболь
23
Соболь
22
Адамян
23
Ритс
25
Вормер
25
Вормер
23
Ритс
70
Сков Ольсен
14
Сандра
14
Сандра
70
Сков Ольсен
23
Винс
20
Бута
20
Бута
23
Винс
44
Наингголан
38
Арун
38
Арун
44
Наингголан
4
Верстате
18
Геркенс
18
Геркенс
4
Верстате
7
Баликвиша
19
Эггештайн
19
Эггештайн
7
Баликвиша
23
Миеси
38
Саматта
38
Саматта
23
Миеси
Остались в запасе
Брюгге
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Брюгге - Антверпен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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