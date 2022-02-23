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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Серен
Гент - Серен: обзор матча 23 февраля 2022
Гент
23.02.2022, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Серен
15'
Л. Депуатр
20'
Т. Тиссудали
23'
Т. Тиссудали
46'
М. Самуас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Серен
Замена
Б. Годо
️️️️
М. Нгаду-Нгаджуй
83'
Замена
Р. Безус
️️️️
Т. Тиссудали
77'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
В. Оджиджа-Офое
77'
62'
Замена
M. Douane
️️️️
Ж. Микаутадзе
Замена
Й. Маледе
️️️️
Л. Депуатр
56'
ГОЛ! 4:0!
М. Самуас
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
46'
Замена
К. Опери
️️️️
А. Кастро-Монтес
46'
46'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Ю. Мазиз
45'
Желтая карточка
И. Сиссе
ГОЛ! 3:0!
Т. Тиссудали
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
23'
ГОЛ! 2:0!
Т. Тиссудали
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Депуатр
15'
Желтая карточка
М. Самуас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Серен
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Elias Spago
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Руф
21
Ханше-Ольсен
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
18
Самуас
9
Тиссудали
29
Депуатр
2-1-5-2
30
Дитш
13
Дабила
20
75
Сиссе
17
Бернье
8
18
Поти
6
Кашбах
88
Мазиз
40
Опаре
9
Микаутадзе
17
Кастро-Монтес
21
Опери
21
Опери
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
31
Годо
32
Нгаду-Нгаджуй
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
90
Безус
90
Безус
9
Тиссудали
29
Депуатр
14
Маледе
14
Маледе
29
Депуатр
9
Микаутадзе
11
11
9
Микаутадзе
88
Мазиз
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
88
Мазиз
Остались в запасе
Гент
Серен
26
Синан Болат
ВР
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Elias Spago
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
28
Elias Spago
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Гент - Серен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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