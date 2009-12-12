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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Ювентус
Бари - Ювентус: обзор матча 12 декабря 2009
Бари
12.12.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ювентус
7'
Р. Меджиорини
44'
П. Баррето (П)
82'
С. Альмирон
23'
Д. Трезеге
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Ювентус
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Каморанези
ГОЛ! 3:1!
С. Альмирон
Пас отдал
П. Камата
Замена
М. Каморанези
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
К. Поульсен
Замена
А. Гацци
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
Ф. Гроссо
️️️️
К. Молинаро
Замена
П. Камата
️️️️
Э. Ривас
Замена
Д. Греко
️️️️
П. Баррето
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Баррето
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
ГОЛ! 1:1!
Д. Трезеге
Желтая карточка
Тиагу
ГОЛ! 1:0!
Р. Меджиорини
Пас отдал
С. Альмирон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЛЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эмануэль Ривас
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ПЗ
4
Мартин Касерес
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Диего
ЦП
5
Тиагу
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
45
Мауро Каморанези
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
19
Бонуччи
16
Диамутене
0
Стеллини
5
Масиелло
4
Альмирон
5
Донати
27
Ривас
27
Альварес
69
Меджиорини
10
Баррето
4-4-2
1
Буффон
3
Молинаро
6
Легротталье
29
Поульсен
0
Каннаваро
5
Тиагу
10
Маркизио
10
Диего
4
Касерес
11
Амаури
7
Трезеге
10
Баррето
0
Греко
0
Греко
10
Баррето
27
Ривас
10
Камата
10
Камата
27
Ривас
69
Меджиорини
14
Гацци
14
Гацци
69
Меджиорини
3
Молинаро
6
Гроссо
6
Гроссо
3
Молинаро
5
Тиагу
45
Каморанези
45
Каморанези
5
Тиагу
Каморанези
21
Джовинко
21
Джовинко
Каморанези
Остались в запасе
Бари
Ювентус
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
13
Александр Маннингер
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Бари - Ювентус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Сан Никола
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
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