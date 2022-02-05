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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Юнион СЖ
Антверпен - Юнион СЖ: обзор матча 05 февраля 2022
Антверпен
05.02.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Юнион СЖ
50'
Д. Ундав
77'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Юнион СЖ
Желтая карточка
М. Фрай
90'
+3
86'
Замена
Д. Марк
️️️️
Л. Амани
78'
Желтая карточка
Д. Ундав
Желтая карточка
Ж. Бутез
77'
77'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ундав
Пас отдал
Д. Ванзейр
Замена
П. Геркенс
️️️️
Б. Верстате
75'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Саматта
75'
66'
Замена
М. Соринола
️️️️
Г. Франсуа
Замена
М. Фрай
️️️️
А. Юсуф
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Г. Франсуа
Замена
Д. Алмейда
️️️️
Б. Энгелс
49'
20'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Желтая карточка
Р. Де Лат
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
9
Алекс Мильян
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бутез
23
Винс
3
Энгелс
24
Дессоле
2
Де Лат
80
Юсуф
44
Наингголан
4
Верстате
23
Миеси
7
Баликвиша
38
Саматта
4-3-3
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
19
Франсуа
10
Теума
10
Амани
2
Ньивкоп
94
Нильсен
13
Ванзейр
26
Ундав
3
Энгелс
4
Алмейда
4
Алмейда
3
Энгелс
4
Верстате
18
Геркенс
18
Геркенс
4
Верстате
38
Саматта
19
Эггештайн
19
Эггештайн
38
Саматта
80
Юсуф
9
Фрай
9
Фрай
80
Юсуф
10
Амани
25
Марк
25
Марк
10
Амани
19
Франсуа
29
Соринола
29
Соринола
19
Франсуа
Остались в запасе
Антверпен
Юнион СЖ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
9
Алекс Мильян
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
9
Алекс Мильян
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Антверпен - Юнион СЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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