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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Серкль Брюгге
Стандард - Серкль Брюгге: обзор матча 05 февраля 2022
Стандард
05.02.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
55'
Н. Раскин
44'
Д. Хотич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Серкль Брюгге
Желтая карточка
М. Сиссако
90'
+4
72'
Желтая карточка
С. Мянго
70'
Замена
С. Ганвула
️️️️
К. Данке
Желтая карточка
С. Амалла
68'
ГОЛ! 1:1!
Н. Раскин
Пас отдал
М. Кафаро
55'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хотич
Желтая карточка
А. Доннум
43'
Желтая карточка
К. Лайфис
38'
Желтая карточка
М. Бокади
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
3
Натан Нгой
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Томас Дидийон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
13
Joachim Van Damme
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
2-3-2-3
16
Бодар
5
Сиссако
20
Бокади
34
Лайфис
43
Раскин
21
Амалла
20
Кафаро
15
Доннум
9
Эмон
22
Калю
3
Нгой
2-3-1-5
5
Попович
13
Мянго
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
10
Хотич
39
Матондо
1
Дидийон
2
Витиньо
2
Даланд
34
Ванхутте
9
Данке
9
Данке
35
Ганвула
35
Ганвула
9
Данке
Остались в запасе
Стандард
Серкль Брюгге
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
13
Joachim Van Damme
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
13
Joachim Van Damme
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Стандард - Серкль Брюгге
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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