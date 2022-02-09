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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Генк
Оуд-Хеверли - Генк: обзор матча 09 февраля 2022
Оуд-Хеверли
09.02.2022, среда, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Генк
1'
С. Каба
90+3'
С. Каба (П)
19'
М. Садик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Генк
Желтая карточка
K. Rezaei
90'
+7
Замена
P. Ngawa
️️️️
С. Шакла
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Каба
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Лукуми
90'
Желтая карточка
К. Куэста
83'
Замена
К. Куэста
️️️️
А. Пресиадо
81'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
K. Rezaei
️️️️
С. Схрайверс
80'
72'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
П. Онуачу
60'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Л. Шенгелия
46'
46'
Замена
П. Грошовски
️️️️
М. Трезор
46'
Замена
Х. Артеага
️️️️
Д. Ито
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Садик
Пас отдал
М. Трезор
14'
Красная карточка
Б. Хейнен
ГОЛ! 1:0!
С. Каба
Пас отдал
М. Мертенс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Люка Ойен
АП
4-2-4
31
Рунарссон
4
Шакла
39
Озкаджар
24
Де Норре
91
27
Шенгелия
16
Кейта
33
Мертенс
9
Каба
30
Мерсье
8
Схрайверс
3-2-3-2
26
Вандевордт
23
Пресиадо
15
Садик
26
Лукуми
8
Хейнен
18
Юклеред
10
Бонгонда
31
Трезор
42
Торстведт
30
Онуачу
10
Ито
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
8
Схрайверс
11
11
8
Схрайверс
4
Шакла
5
5
4
Шакла
10
Ито
3
Артеага
3
Артеага
10
Ито
23
Пресиадо
46
Куэста
46
Куэста
23
Пресиадо
31
Трезор
17
Грошовски
17
Грошовски
31
Трезор
30
Онуачу
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
30
Онуачу
10
Бонгонда
11
Ойен
11
Ойен
10
Бонгонда
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Генк
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
27
Луи Патрис
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
27
Луи Патрис
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Оуд-Хеверли - Генк
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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