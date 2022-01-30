Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Антверпен
Гент - Антверпен: обзор матча 30 января 2022
Гент
30.01.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
16'
А. Юсуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Антверпен
Желтая карточка
С. Болат
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Окуму
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Арун
89'
Желтая карточка
Б. Верстате
Замена
Д. Бруно
️️️️
Б. Годо
82'
82'
Замена
Ф. Арун
️️️️
М. Баликвиша
Желтая карточка
М. Самуас
66'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Нуриу
66'
66'
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Фрай
55'
Замена
С. Винс
️️️️
Й. Батай
45'
+2
Желтая карточка
М. Баликвиша
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Юсуф
Пас отдал
Р. Наингголан
14'
Пенальти не реализован!
М. Фрай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-2-4-1
26
Болат
17
Кастро-Монтес
31
Годо
2
Окуму
25
Нуриу
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
4
де Сар
17
Юлсагер
24
Кумс
22
Лемаич
4-1-2-1-2
1
Бутез
25
Батай
24
Дессоле
2
Де Лат
3
Энгелс
80
Юсуф
44
Наингголан
4
Верстате
7
Баликвиша
9
Фрай
38
Саматта
25
Нуриу
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
25
Нуриу
31
Годо
9
Бруно
9
Бруно
31
Годо
25
Батай
23
Винс
23
Винс
25
Батай
7
Баликвиша
38
Арун
38
Арун
7
Баликвиша
9
Фрай
23
Миеси
23
Миеси
9
Фрай
Остались в запасе
Гент
Антверпен
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Антверпен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Новости команд
Все
Гент
Антверпен
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+