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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Оуд-Хеверли
Зюлте-Варегем - Оуд-Хеверли: обзор матча 26 января 2022
Зюлте-Варегем
26.01.2022, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
40'
Й. Фоссен
29'
С. Каба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Оуд-Хеверли
90'
+2
Замена
A. Allemeersch
️️️️
К. Мерсье
87'
Желтая карточка
Т. Вльетинк
84'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Л. Шенгелия
84'
Замена
D. Vekemans
️️️️
Y. Aguemon
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Д. Кутеса
62'
ГОЛ! 1:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
З. Гано
40'
Желтая карточка
Д. Кутеса
35'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Каба
27'
Желтая карточка
P. Ngawa
Желтая карточка
Т. Дерейк
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Ibrahima Seck
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
24
Алексис Де Сар
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Оуд-Хеверли
16
Мандела Кейта
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
2-1-1-5
1
Боссут
27
Коолс
28
Де Бок
21
7
Кутеса
6
91
Домпе
9
Гано
9
Фоссен
25
Хамфрис
3-1-5
31
Рунарссон
24
Де Норре
39
Озкаджар
91
27
Шенгелия
15
Уедраого
7
9
Каба
30
Мерсье
5
7
Кутеса
19
Срарфи
19
Срарфи
7
Кутеса
27
Шенгелия
77
Вльетинк
77
Вльетинк
27
Шенгелия
7
32
32
7
30
Мерсье
34
34
30
Мерсье
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Оуд-Хеверли
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
16
Мандела Кейта
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Остались в запасе
16
Мандела Кейта
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Зюлте-Варегем - Оуд-Хеверли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Оуд-Хеверли
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
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2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
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2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
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