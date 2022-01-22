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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Гент
Шарлеруа - Гент: обзор матча 22 января 2022
Шарлеруа
22.01.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Гент
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
90'
+2
88'
Желтая карточка
Нуриу
81'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Д. Бруно
Замена
Н. Петкевичюс
️️️️
К. Нкуба
73'
73'
Замена
Р. Безус
️️️️
Э. Юлсагер
73'
Замена
Э. Овусу
️️️️
М. Самуас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
27
Romain Donnez
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4-2-4
21
Камара
18
Кайембе
29
Бессил
5
Кнежевич
2
Ван Клемпут
88
Мориока
23
Илаймахаритра
21
Зарури
26
8
Голизаде
27
Нкуба
3-2-4-1
26
Болат
21
Ханше-Ольсен
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
31
Годо
25
Нуриу
24
Кумс
4
де Сар
18
Самуас
17
Юлсагер
9
Бруно
27
Нкуба
24
Петкевичюс
24
Петкевичюс
27
Нкуба
18
Самуас
42
Овусу
42
Овусу
18
Самуас
17
Юлсагер
90
Безус
90
Безус
17
Юлсагер
9
Бруно
14
Маледе
14
Маледе
9
Бруно
Остались в запасе
Шарлеруа
Гент
40
Mateo Chiacig
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
27
Romain Donnez
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
27
Romain Donnez
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Шарлеруа - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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