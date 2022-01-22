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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Серен
Сент-Труйден - Серен: обзор матча 22 января 2022
Сент-Труйден
22.01.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Серен
40'
Д. Хаяси
78'
К. Брюлс (П)
90+5'
Т. Хара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Серен
ГОЛ! 3:0!
Т. Хара
90'
+5
Желтая карточка
Р. Бауэр
90'
+2
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Д. Хаяси
90'
80'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
М. Кашбах
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Брюлс
78'
72'
Замена
B. Boulenger
️️️️
М. Поти
Замена
C. Durkin
️️️️
Р. Райц
72'
Замена
А. Койта
️️️️
Л. Кэкачей
67'
47'
Желтая карточка
Ж. Микаутадзе
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаяси
Пас отдал
Р. Райц
40'
Желтая карточка
J. Pius
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
40
Junior Pius
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
40
Даниэль Опаре
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Сент-Труйден
17
Матиас Делорж
ЦП
6
Nelson Balongo
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Серен
22
Maxime Mignon
ВР
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
5
Rayan Djedje
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-1-5
4
Бауэр
37
Ляйстнер
4
Лавале
14
Хасиока
21
Райц
22
Брюлс
1
Шмидт
18
Хара
91
Хаяси
13
Кэкачей
3-5-2
30
Дитш
20
13
Дабила
13
Ваге
17
Бернье
8
6
Кашбах
18
Поти
88
Мазиз
9
Микаутадзе
40
Опаре
13
Кэкачей
11
Койта
11
Койта
13
Кэкачей
21
Райц
8
8
21
Райц
91
Хаяси
5
Тейшейра
5
Тейшейра
91
Хаяси
18
Поти
24
24
18
Поти
6
Кашбах
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
6
Кашбах
Остались в запасе
Сент-Труйден
Серен
17
Матиас Делорж
ЦП
6
Nelson Balongo
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
22
Maxime Mignon
ВР
6
Theo Pierrot
ЦП
5
Rayan Djedje
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
17
Матиас Делорж
ЦП
6
Nelson Balongo
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Остались в запасе
22
Maxime Mignon
ВР
6
Theo Pierrot
ЦП
5
Rayan Djedje
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Сент-Труйден - Серен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
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