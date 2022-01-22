Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Эйпен
Кортрейк - Эйпен: обзор матча 22 января 2022
Кортрейк
22.01.2022, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Эйпен
52'
Б. Мессауди
23'
Ж. Нгой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Эйпен
84'
Замена
Т. Мюзель
️️️️
J. Cools
Замена
C. Herrmann
️️️️
Б. Мессауди
84'
71'
Замена
M. Koné
️️️️
К. Н'Дри
58'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Ж. Нгой
ГОЛ! 1:1!
Б. Мессауди
52'
38'
Желтая карточка
Д. Эри
23'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Нгой
Пас отдал
К. Н'Дри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
37
Абделькахар Кадри
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
8
Стеф Питерс
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Кортрейк
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Эйпен
24
Жером Деом
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
45
Яннис Константелиас
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
1-2-5
6
37
Кадри
18
Палаверса
14
4
16
Радованович
30
Д'Хаен
9
Мессауди
3-1-5
12
Агбаду
8
32
26
19
Эри
30
7
Нгой
15
Магне
14
Превляк
9
Мессауди
39
39
9
Мессауди
7
Нгой
24
Деом
24
Деом
7
Нгой
26
26
Мюзель
26
Мюзель
26
11
Н'Дри
0
0
11
Н'Дри
Остались в запасе
Кортрейк
Эйпен
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
18
Amadou Keita
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Остались в запасе
18
Amadou Keita
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Кортрейк - Эйпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
Новости команд
Все
Кортрейк
Эйпен
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+