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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Стандард
Оуд-Хеверли - Стандард: обзор матча 19 декабря 2021
Оуд-Хеверли
19.12.2021, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Стандард
15'
М. Мертенс
38'
М. Мертенс
90+4'
К. Фай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Стандард
90'
+8
Желтая карточка
Клаусс
Замена
А. Де Сар
️️️️
М. Мертенс
90'
+7
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
К. Фай
Замена
P. Ngawa
️️️️
М. Аль-Тамари
90'
+4
79'
Замена
Х. Рафья
️️️️
А. Тапсоба
69'
Замена
Клаусс
️️️️
Д. Мюлека
65'
Желтая карточка
М. Лестьенн
52'
Желтая карточка
С. Бастьен
49'
Желтая карточка
Д. Мюлека
46'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Г. Цимирот
46'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
М. Мертенс
Пас отдал
К. Мерсье
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Мертенс
Пас отдал
К. Мерсье
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
24
Алексис Де Сар
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
24
Хамза Рафья
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-2-4
31
Рунарссон
4
Шакла
39
Озкаджар
24
Де Норре
91
11
Аль-Тамари
33
Малинов
30
Мерсье
33
Мертенс
9
Каба
8
Схрайверс
4-4-1-1
16
Бодар
19
Фай
20
Бокади
3
Дюсенн
27
Нкунку
34
Лайфис
16
Карсела-Гонсалес
59
Цимирот
22
Бастьен
15
Доннум
11
Мюлека
33
Мертенс
24
Де Сар
24
Де Сар
33
Мертенс
11
Аль-Тамари
5
5
11
Аль-Тамари
Тапсоба
24
Рафья
24
Рафья
Тапсоба
11
Мюлека
99
Клаусс
99
Клаусс
11
Мюлека
59
Цимирот
15
Тапсоба
15
Тапсоба
59
Цимирот
16
Карсела-Гонсалес
17
Лестьенн
17
Лестьенн
16
Карсела-Гонсалес
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Стандард
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
30
Лоран Хенкине
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Оуд-Хеверли - Стандард
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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