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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Юнион СЖ
Зюлте-Варегем - Юнион СЖ: обзор матча 15 декабря 2021
Зюлте-Варегем
15.12.2021, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Юнион СЖ
19'
Д. Ванзейр
39'
К. Берджесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Юнион СЖ
90'
+2
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Д. Ундав
88'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
82'
Замена
И. Зиани
️️️️
Д. Ванзейр
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Д. Кутеса
82'
82'
Замена
М. Соринола
️️️️
Л. Лапуссен
74'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
68'
Замена
Д. Марк
️️️️
К. Митома
Замена
D. Hubert
️️️️
А. Чиранни
57'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
И. Думбия
57'
50'
Желтая карточка
К. Берджесс
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Берджесс
Пас отдал
К. Нильсен
25'
Желтая карточка
К. Митома
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ванзейр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
29
Lukas Willen
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
2-1-1-1-5
1
Боссут
28
Плетинкс
28
Де Бок
8
Думбия
34
Бойя
7
Кутеса
9
Фоссен
2
Чиранни
91
Домпе
39
Фадера
9
Гано
3-3-1-3
1
Морис
16
Берджесс
27
Кандусс
5
Багер
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
10
Теума
22
Митома
94
Нильсен
13
Ванзейр
26
Ундав
7
Кутеса
14
Де Неве
14
Де Неве
7
Кутеса
2
Чиранни
6
6
2
Чиранни
8
Думбия
19
Срарфи
19
Срарфи
8
Думбия
26
Ундав
19
Франсуа
19
Франсуа
26
Ундав
13
Ванзейр
56
Зиани
56
Зиани
13
Ванзейр
94
Лапуссен
29
Соринола
29
Соринола
94
Лапуссен
22
Митома
25
Марк
25
Марк
22
Митома
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Юнион СЖ
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
21
Люка Пирар
ВР
32
Марсел Льюис
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
29
Lukas Willen
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
32
Марсел Льюис
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Зюлте-Варегем - Юнион СЖ
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
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