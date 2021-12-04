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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Серкль Брюгге
Кортрейк - Серкль Брюгге: обзор матча 04 декабря 2021
Кортрейк
04.12.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
28'
Р. Матондо
74'
Р. Матондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Серкль Брюгге
83'
Желтая карточка
А. Мильян
Замена
М. Фикселлес
️️️️
А. Палаверса
76'
Замена
️️️️
В. Торп
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
Р. Матондо
Пас отдал
Д. Хотич
73'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Велкоски
56'
Замена
А. Мильян
️️️️
О. Деман
51'
Желтая карточка
Д. Велкоски
46'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Л. Лопеш
37'
Желтая карточка
Л. Лопеш
Желтая карточка
М. Морено
37'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Матондо
Пас отдал
О. Деман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
2
Оливье Деман
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
20
Michiel Jonckheere
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Серкль Брюгге
17
Варлесон
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
1-2-5
6
18
Палаверса
29
Торп
30
Д'Хаен
7
Селемани
21
Морено
14
16
Радованович
1-4-1-5
35
Велкоски
10
Хотич
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
3
Уткус
39
Матондо
2
Деман
24
Сомерс
2
Даланд
8
Декостер
1
Дидийон
18
Палаверса
19
Фикселлес
19
Фикселлес
18
Палаверса
35
Велкоски
2
Витиньо
2
Витиньо
35
Велкоски
22
Лопеш
34
Ванхутте
34
Ванхутте
22
Лопеш
2
Деман
9
Мильян
9
Мильян
2
Деман
Остались в запасе
Кортрейк
Серкль Брюгге
28
Joris Delle
ВР
20
Michiel Jonckheere
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
17
Варлесон
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
20
Michiel Jonckheere
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Остались в запасе
17
Варлесон
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Кортрейк - Серкль Брюгге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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